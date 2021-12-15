«دبي للمرأة» يستعرض مستجدات الخطة الاستراتيجية 2022 - 2026

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الرابع لعام 2021، استعرض خلاله أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذا العام على مستوى المؤسسة ونادي دبي للسيدات، كما اطلع على أبرز مشروعات عام 2022، التي ينطلق بها لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تعزيز دور المرأة في مختلف المسارات التنموية المستقبلية.

وقالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة بدري، إن عام 2021 كان حافلاً بالأنشطة والإنجازات التي حققتها المؤسسة، والتي أسهمت في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 – 2021 بشأن تعزيز المهارات الوظيفية والقيادية للمرأة العاملة، وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية، وقطاع ريادة الأعمال، والحفاظ على الكوادر النسائية بسوق العمل، مع مواصلة بناء جسور التعاون لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية للمؤسسة، حيث شملت الإنجازات تنظيم دورات تدريبية وبرامج في القيادة التنفيذية، وتبادل الخبرات مع قيادات نسائية عالمية في مختلف المجالات، خصوصاً مع دول الشمال الأوروبي التي تعد من الدول الرائدة عالمياً في السياسات الداعمة للمرأة.

وأضافت أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2022 – 2026، التي سيتم الإعلان عنها قريباً، والمنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي، وخطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، تنطلق من الإنجازات الرائدة التي حققتها المؤسسة على مدى الـ15 عاماً الماضية منذ تأسيسها في عام 2006، وتهدف لتحقيق نقلة نوعية جديدة بملف المرأة على مستوى إمارة دبي، ضمن التوجه العام لدولة الإمارات، حيث تسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات، وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية العليا ومراكز صنع القرار، بما يسهم في تعزيز دورها في صياغة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للإمارة والدولة بوجه عام، مشيدةً في هذا الصدد بالدعم اللامحدود الذي توفره حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لمبادرات المؤسسة، ومتابعة سموها الحثيثة لجميع مراحل تنفيذها.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على مستجدات الخطة الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة 2022 – 2026، حيث تم الانتهاء من معظم مراحل المشروع من حيث تحديد الأهداف التي أسفرت عنها جلسات العصف الذهني والاجتماعات المكثفة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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