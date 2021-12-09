نيوزيلندا تحظر بيع التبغ لمن ولدوا بعد 2008..طوال حياتهم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت نيوزيلندا عن حزمة من القررات التي تنوي فيها محاربة عادة التدخين، وبحسب ما أعلنت عنه وزيرة الصحة الدكتورة عائشة فيرال؛ لن يتمكن أي شخص ولد بعد عام 2008 من شراء السجائر أو منتجات التبغ طوال حياتهم، بموجب قانون من المتوقع أن يبدأ تنفيذه العام المقبل.

وينص القانون النيوزيلندي حالياً على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، واعتباراً من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عاماً واحداً كل سنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة عائشة فيرال.

وأضافت وزيرة الصحة: نريد أن نضمن عدم بدء الناس بالتدخين يوماً، فمع التقدم في السن، هم والأجيال المستقبلية لن يتمكنوا بتاتاً من شراء التبغ بصورة قانونية.

وستعتمد الحكومة قانوناً يرمي أيضاً إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان.

ولفتت إلى أن هذه التدابير ستتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها كرائد عالمي في مكافحة التبغ.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الفاتورة الصحية كبيرة جداً لدى أفراد مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقرب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13,5%.

وتنوي الحكومة تقليص هذه النسبة إلى 5% بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5,5 مليارات دولار نيوزيلندي «3,74 مليارات دولار أميركي».

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