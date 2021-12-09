مبروك عطية يسخر من متابع سأله: خطبت فتاة وتعلقت بأختها فماذا أفعل؟.. فيديو

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: خطبت واحدة ولما روحت عندهم تعلقت بأختها، فماذا أفعل؟

وقال مبروك عطية، خلال مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، إن هذا الشاب عليه أن ينظف قلبه وأن يطلب من الله أن يصلح حاله، متابعًا: "على أي شيء خطبت هذه الفتاة وعلى أي شيء تعلق قلبك بأختها، أقول لك لو أنك خطبت أختها التي تعلق قلبك بها، لكان قلبك تعلق بأختها التي تعد خطيبتك، فأنت في قلبك شيء ولا بد أن تسأل الله أن يخلصك منه".

وأضاف مبروك عطية: "لا تكسر بقلب خطيبتك التي خطبتها وقلبك مطمئن لتكون أم ولدك، هو إحنا بتوع قلبي اتعلق بأختها، طيب الحمد لله بقى إن قلبك متعلقش بأمها".

وأكمل مبروك عطية: "يا ابني إذا كنت مطمئن إلى أنك ستصون تلك الخطيبة وتحفظ لها كرامتها فأكمل واصرف النظر عن أختها، لكن إذا كنت مترددا لا تلعب بمستقبل بنت الناس".

وأردف مبروك عطية: "للمجتمع بتاعنا وأنا خبير به، لما خطيب أختِك يأتي بلاش أقابلها بالابتسامة العريضة وأبقى على سنجة عشرة، وبلاش فرك قدامه، يجب التخلص من كل هذا، فالخطيبة قد تكون مكسوفة متجيش أنتي وتشوفيه عايز إيه سيبي أختك".

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