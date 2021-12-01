اعترافات المتهمة بسرقة محلات الذهب في الكويت: أنتقي الباعة بعناية وأفضّل الشباب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، إلى النيابة العامة أمس المتهمة بسرقة محلات الذهب بطريقة المغافلة وكذلك شريكها الوافد الذي اعتاد شراء الذهب المسروق منها مع علمه بأنه مسروق بمبالغ مالية اقل.

ونقلت جريدة "الأنباء" عن مصدر أمني أن المتهمة، وهي من غير محددي الجنسية (41 عاماً)، أدلت باعترافات مثيرة، حيث أكدت انها تنتقي المحلات المستهدفة بعناية او بالأحرى تختار الباعة الشباب وترفض استهداف المحلات التي يعمل بها كبار السن، أي ما فوق الخمسين عاما.

وقالت المتهمة انها كانت تدخل المحلات المستهدفة وتبدأ في الحديث مع الباعة من الشباب، وكذلك تستغل وجود زبائن وتقوم بفتح احدى واجهات المحل وأحيانا تطلب العديد من القطع الذهبية للتظاهر بأنها تطلع عليها. وأوضحت أنها كانت في بعض الاحيان تشتري قطعة وتسرق أخرى بأسلوب المغافلة، وأحيانا أخرى إذا سنحت لها الفرصة تسرق دون شراء وتنصرف سريعا.

وذكرت أنها كانت تحرص على وضع سيارتها على مسافة لا تقل عن كيلومتر وفي شوارع جانبية بحيث يصعب تتبعها من قبل كاميرات المراقبة وكانت تحرص على ارتداء النقاب او تضع كمامة سوداء، مشيرة الى انها كانت تقوم بجولات استكشافية قبل السرقة بيوم وتحدد المحل الذي ستستهدفه.

وأقرت المتهمة بسرقة عدة محلات في مناطق المباركية وحولي والفحيحيل والفروانية، كما أكدت أن الوافد الذي كان يشتري منها الذهب يعرف انها تتحصل على الذهب بسبل غير مشروعة، رغم أنه نفى هذه المزاعم خلال التحقيق معه.

وكان رجال مباحث السالمية، وبعد تحريات استمرت لفترة من الوقت، استطاعوا توقيف المتهمة كما تمكنوا من ضبط شريكها (40 عاماً) حيث يعمل في أحد محلات بيع المجوهرات في منطقة السالمية.

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