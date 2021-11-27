العثور على مومياء عمرها 800 عام في بيرو

المصدر: رويترز

عثر فريق من الخبراء على مومياء يقدر عمرها بنحو 800 عام على الأقل على الساحل الأوسط لبيرو وذلك حسبما قال أحد علماء الآثار الذين شاركوا في التنقيب يوم الجمعة.

وكانت المومياء لشخص من الحضارة التي عاشت بين الساحل والجبال في بيرو. وقال عالم الآثار بيتر فان دالين لونا إنه تم اكتشاف المومياء في منطقة ليما ولم يتم بعد تحديد جنسها.

وقال فان دالين لونا من جامعة ولاية سان ماركوس إن الرفات لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد.

وأضاف أنه تم العثور على المومياء داخل مقبرة تحت الأرض في أطراف مدينة ليما. وقال إن المقبرة كانت تضم أيضا قرابين تشمل قطعا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية.

وتضم بيرو مئات المواقع الأثرية من الحضارات التي عاشت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا التي هيمنت على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية قبل 500 عام من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.

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