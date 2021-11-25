القبض على سعوديِّين بحوزتهما 117 كجم حشيش

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ألقت شرطة منطقة جازان في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي ومخالف لنظام أمن الحدود بحوزتهما 70 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، فيما تم ضبط مواطن سعودي آخر بحوزته 47.6 كجم حشيش مخبأة بتجويف مركبة في عسير.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهما 70 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلانها بمحافظة العيدابي.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

في السياق نفسه، ألفت شرطة منطقة عسير، مساء أمس الأربعاء، القبض على مواطن سعودي بحوزته 47.6 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة كان يستقلها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته (47.6) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة كان يستقلها.

وأضاف أنه جرى إيقافه، واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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