مصر.. "مديرة خدمة كبار العملاء" بأحد البنوك تزور توقيع عميل وتستولي على رصيده

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في مصر من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية. بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بأحد البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "موظفة" بأحد البنوك، حيث قامت باستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه وتمكنت بطرق احتيالية من الحصول علي توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك علي مستندات بنكية علي بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده علي البنك لإنهاء إجراءات خاصة علي حسابه البنكي وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء "2" عملية تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلي حساب "أحد أقاربها، وهو ما مكنها من الاستيلاء علي تلك المبالغ المالية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولي عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news