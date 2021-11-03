أغلى ابريق شاي في العالم ثمنه يقترب من 3 مليون دولار

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن

تم بيع ابريق شاي يرجع إلى القرن الثامن عشر للإمبراطور الصيني جيانلوج بمبلغ 2.06 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار) في أحد المزادات.

ووفقاً لجريدة "ذا صن" البريطانية، تم صنع هذا الابريق الذي يغلب عليه اللون الأزرق حوالي عام 1740، ويحمل علامته المؤلفة من أربعة أحرف.

وكانت قيمة هذا الابريق تساوي 800 ألف جنيه إسترليني، ولكن بعد أن اندلعت حرب المزايدات، أمس، في المزاد الذي عرض فيه في مايفير في وسط لندن، تصاعد ثمنه إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني، وبعد إضافة الرسوم على ثمن الابريق أصبحت تكلفته 2.06 مليون جنيه.

وجرى شراء هذا الابريق في الأصل من أحد تجار الآثار في لندن من قبل ضابط عسكري يدعى أي. ايه. باري وزوجته أنجيلا في عام 1925.

وهذا الابريق الذي يبلغ عرضه نحو 6 بوصات، هو أحد ثلاثة أباريق مشابهة في العالم. وأما الاخرين فموجودان في متاحف أخرى في تايبي، تايوان، والولايات المتحدة.

ويغطي السطح الخارجي لهذا الابريق رسوم للجبال والبحيرات إضافة إلى الأزهار، والفراشات والحشرات. وقال متحدث باسم المزاد "كان هذا المزاد نادر الحدوث، بالنسبة لقطعة مصنوعة للإمبراطورة جيانلونج، وأنا مذهول لأنه حقق مثل هذا السعر"

ويعتقد أن الشاري أحد جامعي القطع الاثرية من شرق اسيا، وهو اخر الأمثلة على أن أثرياء الصين يقومون باستعادة الإرث الصيني المفقود.

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