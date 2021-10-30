والد ياسمين صبري: "كذابة واتطلّقت من جوزها وطعنتني في ظهري" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في تصعيد جديد بخصوص الأزمة بين الأب والابنة، نشر أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري صورًا له معها في حفل خطوبتها الأولى لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها.

ونشر أشرف صبري والد ياسمين الصور على حسابه في فيسبوك، وعلق بالقول: “بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي. وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره".

وقال: “أصدقاؤنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا. ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها”.

وتابع والد ياسمين صبري: “الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها. ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟”.

وأضاف: “أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة. وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا”.

وختم بالقول: "اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها . وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وخلال لقاء مع أنس بوخش، في برنامج (ABtalks) المذاع على قناته عبر يوتيوب، ردت ياسمين صبري لأول مرة بشكل صريح على هجوم والدها قبل أيام.

وقالت الفنانة المصرية إن علاقتها بوالدها منقطعة تماماً، وإنه لم يكن متواجداً في حياتها خلال طفولتها.

وأشارت ياسمين إلى أن السبب ليس انفصاله عن والدتها، لكنه اختار نفسه بحسب تعبيرها.

وتابعت: الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news