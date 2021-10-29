كوافيرة تغسل وجه العروس بعد ان رفض العريس دفع فاتورة المكياج !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العاصمة الأردنية عمان أمس، قصة عروس سيئة الحظ، لاحقتها ظروفها السيئة حتى صالة الحفل وصالون التجميل.

وفي التفاصيل أن العريس حين وصل الى صالون التجميل لاصحطاب عروسته من الصالون الى صالة الأفراح كما هي العادات، فوجىء بالفاتورة التي كانت 300 دينار أردني، والتي رآها ضخمة وتفوق استعداداته، فرفض دفعها، ما وضع العروس في موقف محرج جدا، وزاد من الإحراج أن الكوافيرة أصرت على منعها من الخروج قبل دفع الفاتورة. وهو ما رفضه العريس بشدة. فانتهى الأمر بحلّ عصبي تسبب بانهيار العروس حين قامت الكوافيرة بغسل وجهها ومسح كل آثار التجميل عنه وإعادتها إلى ما كانت عليه، بل وملطخة الوجه بآثار المكياج الممسوح.

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