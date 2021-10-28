مصر.. الحبس سنة لـ«حرامى هاتف البث المباشر»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالسجن لمدة عام لسارق هاتف صحافى اليوم السابع بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال تقديم بث مباشر لتغطية الهزة الأرضية التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي، كما قضت المحكمة بشهر وكفالة 100 جنيها للمتهم الثاني «صاحب محل موبايلات».

وكانت النيابة العامة، قد أحالت أحالت المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد صحفيي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائر قسم ثان شبرا الخيمة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه، كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة لتجديد لهم بالموعد المحدد.

وأدلى المتهمان أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال المتهم الأول، 20 سنة، عاطل، وشهرته «زرة»، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للمجنى عليه حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر.

وأكد المتهم الثاني، 34 سنة، تاجر، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول، وأنه حضر إليه المتهم الأول وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع، وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news