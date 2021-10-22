مصر.. قتل شخصًا لا يعرفه ليتزوج من امرأة لا يعرفها.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمصر في كشف غموض واقعة قتل شاب ذبحا وطعنا بسلاح أبيض داخل منزله.

وتبين أن مرتكب الواقعة كهربائي من محافظة الجيزة الواقعة بتحريض من زوجة المجني عليه.

وبمناظرة مسرح الجريمة، تبين وجود جثة المجني عليه – يرتدي كامل ملابسه- ملقاة بين المطبخ والحمام بالشقة المشار إليها - وسط بركة من الدماء، وبها جرح ذبحي بالرقبة وإصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ولا يوجد أي مسروقات.

بسؤال زوجته المدعوة اتهمت مجهولين بالطرق على باب المنزل فجرا وعندما فتحت لهم ضربوها على رأسها، مرددين: "خلي الأرض تنفع جوزك"- بحسب قولها.

وأضافت الزوجة في أقوالها بالمحضر أنه أغمي عليه عقب ذلك، وطعنوا زوجها – ابن عمها- داخل حجرة نومه في الصدر إلا أنه قاومهم وظلوا يطاردوه حتى المطبخ ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوصلت التحريات إلى ارتكاب كهربائي، مقيم بمحافظة الجيزة، الجريمة بتحريض من زوجة المجني عليه، بعد أن تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشفت التحريات إنشاء زوجة المجني عليه حسابا على "فيسبوك" باسم مستعار وصور لفتاة على قدر كبير من الجمال، وتعرفت على المتهم وادعت أنها آنسة وتوطدت علاقتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى عرض عليها الزواج.

وبحسب التحريات انقطعت الزوجة عن التواصل لفترة مع المتهم ثم عادت لتخبره أن أحد أقاربها تعدى عليها جنسيا وأفقدها عذريتها لتتزوجه غصبا عنها، وطلبت من الأخير التخلص منه حتى نجحت في إقناعه.

وأكدت التحقيقات أن الزوجة أعطت للمتهم عنوان منزلها واسم زوجها – باعتباره مغتصبها- واتفقت معه على قيام قريبتها بفتح الباب له فجرا وتسليمه سكينا لقتله.

وتبين أن المتهم حضر من الجيزة وظل جالسا على مقهى بالقرب من منزل المجني عليه حتى الفجر، وفتحت له الزوجة الباب وسلمته سكينا طعن به الزوجة وهو نائم إلا أن الأخير ظل يقاوم حتى ذبحه بالقرب من المطبخ.

وفجرت التحقيقات مفاجأة أن المتهم التقى الزوجة دون أن يعرفها على باب المنزل - لكون صورها على فيسبوك مفبركة - وأعطته السكين الذي استخدمه في الجريمة لقتل رجل لا يعرفه.

ولإخفاء جريمتها طلبت الزوجة من صديقها تقيدها وإلقاءها أمام المنزل، وادعت رواية غير حقيقية، وجرى القبض على المتهم بالتنسيق مع مباحث الجيزة، ليكتشف الخطة الشيطانية التي أعدتها صديقتها ونفذها بلا وعي.

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