الأمن المصري يضبط أشهر لص هواتف محمولة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وزارة الداخلية المصرية صورة للص الهواتف المحمولة الذي تم القبض عليه بعد قيامه بسرقة هاتف صحافي خلال بث مباشر شاهده ملايين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها رصدت قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل" مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـي ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر وأمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

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