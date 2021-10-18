زوجة تضبط زوجها متلبساً مع أخرى وتضربهما بالنعال.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ضبطت زوجة زوجها متلبساً مع امرأة أخرى في صالة الألعاب الرياضية في منطقة بوبال في ولاية ماديا براديش الهندية.

وأظهر مقطع فيديو للحادث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الزوجة تضرب زوجها وامرأة أخرى تشتبه في أن الأخيرة كانت على علاقة غرامية مع زوجها.

في الفيديو، وصلت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا مع أختها إلى صالة الألعاب الرياضية حيث كان زوجها يمارس التمارين في حضور صديقته وآخرين.

ويبدو أن الزوجة تابعت زوجها لأنها كانت تشك فيه لفترة طويلة.

وعندما وصلت إلى صالة الألعاب الرياضية، اتهمت زوجها بعلاقة مع الفتاة.

ومع ذلك، نفى الزوج مزاعم زوجته وبدأ في الإساءة إليها.

بعد فترة وجيزة، تحول الشجار اللفظي إلى اعتداء جسدي عندما بدأت الزوجة تضرب المرأة الأخرى بالنعال. وعندما حاول الزوج التدخل، قامت بشد شعره وضربه بالحذاء أيضًا.

وقع الحادث يوم الجمعة الماضية وتم رفع القضايا المتبادلة أمس الأحد بعد انتشار الفيديو.

"كانت المرأة تشتبه في أن زوجها كان على علاقة بهذه المرأة في صالة الألعاب الرياضية. بدأت تضرب الأخيرة بالأحذية بينما حاول آخرون، بمن فيهم الرجل، منعها. استمرت المشاجرة بأكملها لمدة 10 دقائق.

وقال المسؤول عن مركز الشرطة أنيل باجباي، إن المرأة وزوجها تقدموا بشكاوى ضد بعضهما البعض أمس الأحد.

ونفى الزوج مزاعم زوجته وادعى أنه لا يعرف حتى المرأة التي توصف بأنها صديقته المزعومة.

في الوقت نفسه، تم تسجيل القضايا بموجب قانون العقوبات الهندي (التسبب في الأذى طوعا)، و(فعل فاضح) و(التخويف الجنائي).

الجدير بالذكر أن المرأة كانت قد رفعت في وقت سابق دعوى تحرش ومهر ضد زوجها في مركز شرطة شاه جهان أباد، ومنذ ذلك الحين تعيش الزوجة مع والديها، ويتم إرسال الإخطارات القضائية إلى الزوجين للاستجواب.

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