معلم يضرب ويركل طالباً بوحشية لهروبه من حصة الفيزياء والشرطة تتدخل.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمعلم حكومي يركل ويضرب طالباً في المرحلة الثانوية بلا رحمة بعصا وبقدمه.

وقع الحادث، يوم الأربعاء الماضي، في مدرسة ناندانار الثانوية الحكومية العليا للبنين في منطقة كودالور بولاية تاميل نادو الهندية، حيث اعتدى مدرس بوحشية على صبي لتخطيه الصف السابق.

في الفيديو المتداول، زُعم أن سوبرامانيان وهو مدرس من مدرسة ثانوية عليا في تشيدامبارام في منطقة كودالور، كان يمسك بشعر الطالب ويضربه باستمرار ويركله. ورغم مناشدات الطالب وأنه لن يكرر الخطأ، استمر المعلم في ركل زميلهم دون رحمه.

في غضون ذلك، قام طالبان بتسجيل الحادث على هواتفهم المحمولة ونشروا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب ضد تصرفات المعلم.

بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أمر مسؤول منطقة كودالور بإجراء تحقيق في الحادث.

وفي حديثه إلى، قال مدير المدرسة الحكومية: "جاء الطلاب الثمانية إلى المدرسة يوم الأربعاء وحضروا الساعة الأولى.

Caste cruelty in schools.



Physics teacher of a govt school brutally flogged and kicked a SC minor boy while holding him by his hair. This mind distracting video is from TN's Cuddalore. #CrushTheCaste pic.twitter.com/Tm4GTFTq8i