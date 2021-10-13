مادة مستخدمة في الملابس والشامبو والألعاب تتسبب بمئات آلاف الوفيات سنوياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة من جامعة نيويورك، أمس الثلاثاء، من أن التعرض اليومي لمادة كيميائية وصفتها بأنها تستخدم في كل شيء تقريبا، من العبوات البلاستيكية إلى المكياج، قد يكون السبب وراء حوالي 100 ألف حالة وفاة بين كبار السن من الأميركيين سنويا.

والمادة هي الفثالات (Phthalate)، وتقول الدراسة إنها "تؤثر على الهرمونات والغدد الصماء، وهي موجودة في مئات المنتجات مثل الألعاب والملابس والشامبو"، بحسب ما نشره موقع "ساينس ألرت".

وقالت الدراسة إن السموم يمكن أن تدخل الجسم من خلال مثل هذه المادة، وهي ترتبط بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها كلية جروسمان للطب في جامعة نيويورك، وشملت حوالي 5000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما، أن أولئك الذين لديهم تركيزات أعلى من الفثالات في البول كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب.

ومع ذلك، لا يبدو أن التركيزات الأعلى من الفثالات تزيد من خطر الموت بالسرطان، بحسب الدراسة.

بدوره، قال ليوناردو تراساندي، أحد الباحثين في الدراسة، أن "زيادة التعرض للفثالات مرتبط بالموت المبكر، خاصة بسبب أمراض القلب".

وأشار إلى أن "الدراسة لا تؤكد العلاقة المباشرة بين التعرض للفثالات والموت، وذلك بسبب أن الآليات البيولوجية لتلك العلاقة غير واضحة بعد".

وقال تراساندي: "تشير أبحاثنا إلى أن الخسائر الناجمة عن هذه المادة الكيميائية على المجتمع أكبر بكثير مما كنا نظن في البداية".

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