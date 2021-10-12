فلكية جدة: وميض أخضر وأحمر يزيّن السماء اليوم

المصدر: جدة - واس

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيُرصد مساء اليوم، نجم يومض باللونين الأخضر والأحمر في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن النجم يسمى" العيوق "، مبينًا أن الإنسان لو كان قادرًا على السفر إليه سيجده عبارة عن نجمين كليهما له نفس درجة حرارة السطح تقريبًا مثل درجة حرارة الشمس.

وأشار إلى أن نجم العيوق يومض بالأحمر والأخضر عندما يكون منخفضًا نحو الأفق، لأن ضوءه يجب أن يعبر من خلال الغلاف الجوي حول الأرض قبل أن يصل إلى أعيننا، ولذلك عندما يكون جسم منخفضًا في السماء فنحن ننظر إليه خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي، تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس.

وأبان أبو زاهرة أن النجم بعد أن يرتفع في قبة السماء سيختفي الوميض الأحمر والأخضر، ويرجع السبب إلى أن تلك الألوان ملاحظة مع نجم العيوق لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس ألمع نجم في سماء الأرض، ولرصد النجم يتم النظر نحو الأفق الشمالي الشرقي بعد الساعة الثامنة مساًء بالتوقيت المحلي، وسيظهر نجم العيوق بالألوان وعند منتصف الليل بعد أن يكون مرتفعًا سوف يظهر لونه الذهبي.

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