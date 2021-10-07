خبير فلكي أردني: عاصفة شمسية مدمرة ستضرب الأرض وتقطع الإنترنت والإتصالات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رجح خبير الفلك الأردني عماد مجاهد تعرض الكرة الأرضية قريباً لعاصفة شمسية قوية ستعمل على إحداث خلل كبير في الاتصالات وشبكات الإنترنت والإتصالات الفضائية والواح الطاقة الشمسية التي تستخدم في البيوت.

وأوضح مجاهد في تصريحات لصحيفة ”الغد” الأردنية اليوم بأن العاصفة الشمسية هي عبارة عن مقذوفات من الشمس على شكل جسيمات مشحونة بالطاقة وأشعة غير مرئية تضرب الأرض بفترات محددة تم رصدها .

وأكد أن المؤشرات على حدوث عاصفة شمسية ذات تأثيرات ضخمة ظهرت بشكل واضح خلال شهر سبتمبر الفائت وتم رصد بقع شمسية على سطح الشمس تدل على قرب حدوث العاصفة.

وأضاف أن العاصفة الشمسية المدمرة أو الضخمة تحدث تقريبا كل 100 عام ومن المنتظر حدوثها ما بين العامين 2024 و2025م مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد مكان وقوع العاصفة الشمسية إلا قبل حدوثها بـ 13 ساعة فقط.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا الحديث عن عاصفة شمسية مدمرة قد تضرب الأرض قريبا.

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