مشهد مرعب لانهيار مبنى مكون من 7 طوابق في الهند (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق، جراء انزلاق أرضي تسببت به الأمطار الأخيرة، في ولاية شيملا الهندية.

وأظهر مقطع الفيديو انهيار المبنى المكون من سبعة طوابق في ولاية شيملا، بسبب جرف الأمطار للأرض من حوله، ليسقط بشكل مخيف، في الشارع الفاصل بينه وبين الصف الآخر من المباني المواجهة له.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المبنى وهو يبدأ في التحرك ببطء مع تفسح الأرض تحته.

وتبع الصوت الذي يصم الآذان لانهيار المبنى سحابة هائلة من الغبار اجتاحت المناطق المحيطة.

ولن يكون هذا المبنى الأخير القابل للسقوط، حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول، تواجد عدد كبير من المنازل حوله بنفس الحالة، حيث جرفت الأمطار التربة من حولها، وأحدثت إنزاق أرضي.

وكان قد تم إخلاء المبنى قبل وقت قصير من انهياره، لكن العديد من ممتلكات السكان دفنت تحت الأنقاض.

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