في جناح المرأة بـ «إكسبو دبي».. حوارات هادفة لـ «نماء»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

في جناح المرأة بـ«إكسبو 2020 دبي»، تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، من خلال لقاءات مع نخبة من المنظمات الدولية وصنّاع السياسات والشركاء والجهات المعنية، للإسهام في بناء مجتمعات أقوى وأكثر إنصافاً، من خلال النهوض بالمرأة والارتقاء بدورها، وتمكينها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وتنظّم «نماء» والمؤسسات التابعة لها، وهي مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، 12 ندوة حوارية وجلسة نقاشية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التفاعلية، التي تركّز على الآثار الإيجابية لتسهيل شراكة المرأة في مختلف قطاعات الأعمال، وتحقيق الريادة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحديد التحديات، وتوضيح أدوار الشركاء، إلى جانب عوامل تهيئة بيئة حاضنة وداعمة لريادة المرأة.

وقالت مدير مؤسسة «نماء» ريم بن كرم: «يؤكد (إكسبو 2020 دبي) التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة، إذ يعد أول إكسبو دولي يخصص جناحاً مستقلاً للمرأة، وتجسد مشاركتنا مساعينا نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتسريع وتيرته، وتطوير منظومة شاملة تحقق المرأة فيها طموحاتها، وتمارس قدراتها من أجل مصالح المجتمعات، وليس مصلحة المرأة فحسب».

وأضافت: «تؤمن مؤسسة نماء بضرورة تبني منهج شامل يغطي جميع القطاعات، لتعزيز استدامة تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، وتستفيد من هذه الفرصة التي يجتمع فيها كبار الخبراء العالميين في هذا المعرض العالمي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، وبناء مستقبل أفضل».

وتنظّم «نماء» في أكتوبر المقبل، ندوة خاصة، تستضيف فيها مجموعة من المديرين التنفيذيين، إلى جانب قياديات من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة قضايا تمكين المرأة، وتحقيق اندماجها الكامل، وتأكيد مسؤولية المجتمع عن مناصرة قضاياها.

وتستضيف مؤسسة «نماء»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة في يناير 2022، جلسة نقاشية وورشة عمل. ويستضيف مجلس سيدات أعمال الشارقة فعالية خاصة لرائدات الأعمال، تشمل نقاشات حول ممارسات الأعمال المستدامة، واستكشاف الفرص المناسبة للمرأة في القطاعات الناشئة والمجالات الحديثة.

ريم بن كرم: «إكسبو دبي يؤكد التزام الإمارات بتمكين المرأة، إذ يعد الأول الذي يخصص جناحاً مستقلاً للمرأة».

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