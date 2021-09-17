آخر تطورات حادثة «فتاة المول»..قالت لصديقتها: «عايزة انتحر» ولم تصدقها

كشفت النيابة المصرية عن آخر تفاصيل التحقيقات في حادثة انتحار ميار محمد(23 عاما)، المعروفة اعلامية ب«فتاة المول»، من الطابق السادس في «مول سيتي ستارز» في مدينة نصر، التي انتشرت بشكل كبير وتم تداولها على نطاق واسع بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المعلومات التي تداولتها الصحف والمواقع المحلية، أن ميار طالبة في كلية طب الأسنان، وأنها انتحرت بسبب معاناتها من مشاكل وخلافات أسرية، وأنها رتبت للانتحار قبل ساعات من تنفيذ الواقعة بتلك الطريقة التي أحدثت حالة من الرعب والهلع الشديد بين رواد المركز التجاري الشهير.

وأفادت التحقيقات أن ميار، كانت بصحبة صديقتها وتدعى نيرة، وهي زميلة لها في كلية طب الأسنان، وأنها قابلتها في مقهى عند الساعة الثالثة عصرًا وجلست معها قرابة ساعتين وفي الساعة الخامسة انصرفت صديقتها، وبقيت ميار داخل المول بمفردها لمدة 4 ساعات حتى قبل اقدامها على الانتحار.

وبحسب أقوال نيرة، تحدثت ميار عن منها معاناتها النفسية بسبب خلافات ومشاكل مع أسرتها حيث قالت لها: «أنا عايزة انتحر عشان خلاص تعبت»، وحاولت الصديقة التخفيف عنها ولم تأخذ كلامها على محمل الجد.

وقال والد «فتاة المول» أمام جهات التحقيق، إنها انتحرت بسبب منعه لها من الخروج المتكرر من المنزل لمقابلة صديقاتها وزملائها، وأنه لم يكن يعرف بموعد أو مكان الانتحار وأنه عرف بالخبر من المباحث.

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