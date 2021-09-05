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    عملية سير لـ 8 ساعات في الفضاء

    المصدر:
    • موسكو . د.ب.أ
    التاريخ:

    أجرى رائدا فضاء روسيان عملية سير استمرت ثماني ساعات في محطة الفضاء الدولية، للعمل في وحدة بحث روسية «ناوكا». غير أن أوليج نوفيزكي وبيوتر دوبروف لم يجريا جميع المهام المقررة خلال المهمة التي استمرت سبع ساعات و54 دقيقة، طبقاً لما أعلنته هيئة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أمس.
    وأضافت الهيئة أنه سيتم استكمال المهام المتبقية خلال عملية السير المقبلة، الخميس المقبل. ومن المقرر إجراء إجمالي 11 عملية سير في الفضاء في الأشهر القليلة المقبلة.
    وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، إنه تم تحقيق الهدف الرئيس لتوصيل كبلات الطاقة بالوحدة الجديدة، ما يعني أنه يمكن إمدادها بالكهرباء من الجزء الأميركي لمحطة الفضاء الدولية.
     

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