مصري يقتل زوجته أمام أطفالهما الثلاثة لأنها "ست زنانة"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم



أقدم مصري على قتل زوجته في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، بطريقة مأساوية بعد أن قام برطم رأسها في الحائط عدة مرات حتى فقدت الوعي أمام أطفالها الثلاثه،بسبب كثرة كلامها.

وقال مصدر أمني؛ إن الزوج اعترف أمام جهات التحقيقات خلال استجوابه، أنه قام بقتلها بسبب كثرة كلامها "ست زنانة" على حد تعبيره.

ووفقا لـموقع مصراوي، كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات جديدة في اتهام موزع منتجات ألبان بالتسبب في وفاة زوجته بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبين أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية حادة بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الموزع على زوجته بالضرب حتى أنه رطم رأسها بالحائط وخلدا بعدها إلى النوم.

وصباح اليوم التالي غادر الزوج المنزل لمباشرة عمله تاركا زوجته بالغرفة ظنا منه أنها نائمة قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أبنائه يخبره “ماما ماتت”.

أسرع الزوج عائدًا إلى المنزل لاكتشاف ما جرى ليخبره أبناؤه “جينا نصحيها الصبح كانت قاطعة النفس” مع رصدهم آثار ضرب بمنطقة الرأس.

ورجح تقرير مفتش الصحة وجود شبهة جنائية في الوفاة؛ بسبب الكدمات المتفرقة التي رصدها بجثمان المتوفاة فأبلغ الشرطة على الفور.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ. واستمع رجال المباحث لأقوال أبناء السيدة الثلاثة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، أن مشادة كلامية وقعت بين السيدة وزوجها “موزع منتجات ألبان”؛ بسبب خلافات أسرية. فيما تحريات المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن الزوج الخمسيني اعتدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط لتفارق الحياة على إثرها فجرى التحفظ عليه؛ بتهمة ضرب زوجته وتسببه في وفاتها.

وأمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، نفى الزوج تعمده ارتكاب الواقعة أو التسبب في وفاة “أم العيال” بقوله “دي خناقة عادية بتحصل بين أي زوجين وبعدها كانت كويسة”.

ولفت المتهم الخمسيني إلى أن زوجته كانت تعاني من مرضي الضغط والسكري قائلا “ممكن جات لها غيبوبة أو حصل لها هبوط”.

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