إذا كنت راغباً بالسفر إلى الفضاء .. تعرَّف هنا على أسعار الرحلات السياحية !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت شركة ”فيرجن غالاكتيك“ الفضائية التابعة لرجل الأعمال البريطاني، والملياردير ريتشارد برانسون، عن أسعار تذاكر رحلاتها السياحية إلى حافة الفضاء والتي ستبدأ من 450 ألف دولار، أي ما يقرب من ضعف ما باعته في المبيعات السابقة.

وحسب تقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد باعت الشركة بين عامي 2005 و2014 نحو 600 تذكرة تراوحت أسعار كل منها بين 200 و250 ألف دولار.

وستقدم الشركة ثلاثة خيارات، حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء رحلة كاملة، وصُممت المركبة لاستيعاب ما يصل إلى ستة ركاب، إضافة إلى الطيارَين، لكن الطراز المستخدم في الوقت الحالي يحمل أربعة ركاب فقط.

وقالت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي مايكل كولغلازييه، في بيان صدر عنها، إنها ”ستعيد فتح مبيعات رحلاتها التجارية لعام 2022، على أن تبدأ أسعار هذه العروض من 450 ألف دولار للمقعد. وستكون المبيعات في البداية مفتوحة للمدرجين على قائمة الأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم بصورة مبكرة لحجز رحلات الفضاء المستقبلية، وستكون لهم الأولوية لشراء التذاكر“.

وأضاف أن ”الشركة تستفيد من الزيادة في اهتمام العملاء بعد الرحلة الناجحة التي تمت الشهر الماضي، بينما نسعى إلى جلب عجائب الفضاء إلى عدد كبير من سكان العالم، يسعدنا أن نفتح الباب أمام صناعة وتجربة جديدة تمامًا للجمهور“.

وكشف كولغلازييه، عن أنه ”من المقرر إجراء رحلة تجريبية جديدة لمركبة Unity 23، مع التركيز على عرض البحث العلمي، نهاية سبتمبر من قاعدة سبيس بورت أمريكا الرئيسية التابعة لشركة فيرجن غالاكتيك في نيو مكسيكو مع سلاح الجو الإيطالي“.

وبعد ذلك، تقوم الشركة بفترة توقف لمدة أربعة أشهر، لبدء اختبار مركبة “ Unity 24″ في وقت لاحق من هذا العام، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فمن المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص علي متن مركبة ”Unity 25″، في الربع الثالث من عام 2022، وفي أوائل شهر يوليو الماضي، وصل الملياردير برانسون مع خمسة أعضاء آخرين على ارتفاع 53.5 ميل فوق سطح الأرض، متجهين إلى حافة الفضاء، لاختبار عدة دقائق من انعدام الوزن قبل العودة إلى الأرض.

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