    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    ملكة بلجيكا القادمة في أقسى التدريبات (صور)

    صورة
    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    رصدت كاميرات وكالات الأنباء، ملكة بلجيكا المقبلة، ولية العهد  الأميرة إليزابيث، في زيها العسكري، أثناء مشاركتها في تدريبات قتالية قاسية بالأكاديمية العسكرية الملكية.

    وتبلغ إليزابيث من العمر 18 عاما، هي الابنة الكبرى للملك فيليب والملكة ماتيلد، وتدرس في الأكاديمية العسكرية الملكية بعد تخرجها من الثانوية.

    تشمل التدريبات التي خضعت لها إليزابيث، التحديات الطبيعية القاسمية في المعارك، إطلاق النار وقراءة الخرائط والتنقل بحقائب الظهر لمسافات طويلة وتمرينات تكتيكية أخرى.

    طباعة
    :
    أعلى