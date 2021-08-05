ملكة بلجيكا القادمة في أقسى التدريبات (صور)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رصدت كاميرات وكالات الأنباء، ملكة بلجيكا المقبلة، ولية العهد الأميرة إليزابيث، في زيها العسكري، أثناء مشاركتها في تدريبات قتالية قاسية بالأكاديمية العسكرية الملكية.

وتبلغ إليزابيث من العمر 18 عاما، هي الابنة الكبرى للملك فيليب والملكة ماتيلد، وتدرس في الأكاديمية العسكرية الملكية بعد تخرجها من الثانوية.

تشمل التدريبات التي خضعت لها إليزابيث، التحديات الطبيعية القاسمية في المعارك، إطلاق النار وقراءة الخرائط والتنقل بحقائب الظهر لمسافات طويلة وتمرينات تكتيكية أخرى.

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