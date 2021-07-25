3 نصائح من أنجلينا جولي لبشرة متوهجة بشكل طبيعي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعد النجمة أنجلينا جولي واحدة من أجمل النساء في العالم، وهذا الأمر يمثل بالنسبة إليها تحدياً كبيراً، حيث عليها الظهور دائماً ببشرة مشرقة ومتوهجة. ولهذا السبب تتبع خطوات يومية في روتين العناية بالبشرة لا تتخلى عنها على الإطلاق، وهي بقدر ما هي بسيطة وسهلة بقدر ما هي فعالة جداً في محاربة آثار التعب والإجهاد اللذين تواجههما في عملها كممثلة وسفيرة للنوايا الحسنة. ونرصد في هذا المقال، نصائح أنجلينا جولي، وفق مجلة "سيدتي"، لبشرة متوهجة بشكل طبيعي:

1- الواقي الشمسي والكريم المرطب أولاً

تعتبرالنجمة أنجلينا جولي الواقي الشمسي أمراً أساسياً للحفاظ على شباب طويل الأمد للبشرة، خصوصاً إذا ما بدأت المرأة باستخدامه في سن صغيرة، كون أشعة الشمس تترك مع الوقت آثاراً ضارة كثيرة على البشرة، في مقدمها التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة حول العين والفم، والتصبغات. وهي تستخدمه جنباً الى جنب مع كريم ترطيب البشرة، كون يعزز من مرونة البشرة ويؤخر علامات التقدم في السن عليها. كما أنها تعزز روتين العناية البسيط ببشرتها بالمستحضرات الغنية بالمكونات الطبيعية ومضادات الأكسدة وأحماض الغليكوليك، وتتجنب مقشرات البشرة التي تحتوي على المواد الكيماوية.

2- القليل جداً من المكياج

لا شك أن تطبيق المكياج بشكل مبالغ فيه يترك مع الوقت آثاراً ضارة على البشرة، لذلك تنصح النجمة أنجلينا جولي جميع النساء باستخدام القليل جداً من المكياج، مما يحافظ على صحة البشرة ونضارتها. ومن جهتها، تكتفي فقط بوضع الكونسيلر في محيط العين لتمويه الهالات السوداء، وهي مشكلة تعاني منها غالبية النساء عموماً والنجمات خصوصاً. والأهم من ذلك كله بالنسبة الى أنجلينا جولي هو التأكد من إزالة كافة آثار المكياج عن بشرة الوجه والعنق قبل الخلود الى النوم.



3- عدم الإفراط في علاجات البشرة

رغم بلوغها سن السادسة والأربعين، إلا أن النجمة أنجلينا تحافظ على توهج وجمال بشرتها بعيداً عن الإفراط في اللجوء الى علاجات البشرة، التي نعرف أنها كثيرة جداً. وهي تنصح المرأة باستخدام علاجات البشرة ضمن نطاق ضيق منعاً لأي آثار سلبية قد تتركها على البشرة في ما بعد. وهي تؤكد أنها تلجأ من وقت الى آخر، الى العلاجات بالليزر لتفتيح المناطق الداكنة في وجهها، وتحديداً تقنية الضوء النبضي المكثف IPL.

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