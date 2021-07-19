180 بحيرة جديدة في سويسرا نتيجة لذوبان الجليد

المصدر: د ب ا

أدى ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب إلى تكون 180 بحيرة جليدية جديدة في سويسرا خلال عشر سنوات فقط.

وذكر المعهد الفيدرالي السويسري للعلوم والتكنولوجيا المائية اليوم الإثنين أنه خلال الفترة ما بين 2006 و2016، زادت المساحة التي تغطيها المياه بواقع نحو 150 ألف متر مربع (15 هكتارا) سنويا «وهو دليل واضح على التغير المناخي في الألب».

جمع المعهد للمرة الأولى قائمة بكل البحيرات الجليدية التي تشكلت منذ نهاية ما يطلق عليه العصر الجليدي الصغير في منتصف القرن التاسع عشر.

وفي عام 1850، وصلت الأنهار الجليدية الألبية إلى أكبر مدى لها في العصر الحديث. وبين 1850 و2016، زادت منطقة البحيرات الجليدية بما متوسطه 40 ألف متر مربع تقريبا (أربعة هكتارات) في العام، بحسب أحد واضعي التقرير ويدعى نيكو مولج. وهناك اتجاه تصاعدي قوي في سنوات الدراسة الأخيرة من 2006 إلى 2016.

وتضم القائمة ما إجماليه 1200 بحيرة جديدة، من بينها 187 بحيرة امتلأت برواسب منقولة بالأنهار الجليدية. وفي عام 2016، بلغت مساحة كل البحيرات الجليدية القائمة نحو 620 هكتارا.

ولإجراء البحث، حلل العلماء سجلات ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر وكذلك صورا فوتوغرافية جوية التقطت منذ منتصف القرن العشرين.



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