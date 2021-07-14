مصر..تقتل ابن جارتها بسبب 8 آلاف جنيه وتتناول الإفطار معها

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

حالة من الغضب الشديد سادت قرية القلج، في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، بعد اكتشاف جريمة بشعة قامت بها سيدة انتقاما من جارتها على إثر خلافات مالية بينهما على مبلغ 8 آلاف جنيه مصري.

وقامت المتهمة وتدعى «ستيتة» باختطاف ابن جارتها الطفل عمار رجب 6 أعوام، بسبب خلافات مع والدته بسبب مبلغ «الجمعية»، ثم قامت بذبح الطفل ودفنه في بدروم منزلها بمساعدة زوجها وابنيها.

وقال والد الطفل القتيل رجب رشوان، في تصريحات لمواقع إخبارية مصرية، إن الواقعة بدأت بخلاف مالي بين زوجته وأشقائها من جانب، والمتهمة «ستيتة» على جانب آخر، بسبب 8 آلاف جنيه طالب بها المتهمة لتسليمها لأصحابها يوم الخميس الماضي، وفوجئ في اليوم ذاته باختفاء نجله عمار، لتبدأ رحلة البحث عنه في كل مكان. والغريب أن المتهمة وزوجها وابنيها كانوا يقومون بالبحث معهم ومؤازرتهم.

وذكرت أم الطفل وتدعى «سمر» إن المتهمة يوم الحادث قتلت ابنها بدم بارد، وخرجت وتناولت الإفطار معها دون أن تظهر أي شيء، ومع الوقت تبين اختفاء الطفل فسألتها الأم عنه فأنكرت أنها شاهدته في الوقت الذي كانت قد نفذت جريمتها. وأضافت الأم: «لم أتخيل أن ستيتة جارتي تقوم بهذه الجريمة بسبب 8 آلاف جنيه، لدرجة أنها كانت تبحث معنا عن الطفل هي وأبنائها، وكانت توهمني بخطفه، وهو مقتول بجواري وأنا لا أعلم». بحسب ما ذكر موقع «مصراوي».

من جانبها صرحت نيابة الخانكة بدفن جثمان الطفل بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت تهمة القتل العمد للمتهمة الأولى، والتستر وإخفاء الجثة لزوجها وابنيها.

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