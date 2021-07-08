كيف تعتني بقدميك في موسم الصيف؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أقدامنا هي الأكثر تعرضًا للضغوط اليومية، من الالتهابات الفطرية، والأحذية المبتلة، والتقرحات... لذلك فقد حان الوقت للعناية بها، ولأن تتجاوزي روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، وتتركي قدميك تنغمسان في الدلال.



موقع "البوابة" قدم بعض النصائح للعناية بالقدم خلال موسم الصيف الجاف والحار:

1. الحفاظ عليها جافة: الشعار السري للأقدام الناعمة هو ترطيبها بالكريمات المغذية وابعادها عن الرطوبة. فالأقدام المبللة عرضة للتورم والالتهابات الفطرية. لذلك ، تخلصي من الحذاء المبلل. جففي قدميك بسرعة وضعي كريما مرطبا.

2.المشي حافية القدمين ليس خيارًا: فبقدر ما تحبين الشعور بالعشب الرطب ، فهو مضر لقدميك. القرب من الرطوبة يضاعف احتمال الإصابة بالعدوى والثآليل. ضعي مسحوقًا مضادًا للفطريات على أقدام جافة واتركيها تنقع في الهواء قبل ارتداء الحذاء للخروج.

3. النقع الجيد هو أفضل منتجع صحي للقدمين: تطوير عادة غسل القدمين مباشرة بعد زيارة خارجية يفعل العجائب. مع بعض المطهرات (البدائل المنزلية: شامبو خفيف / ماء ساخن وملح) في الماء الدافئ ، دعي قدميك تغوصان بعمق في راحة. ويوصى باتباع هذا مرة واحدة في الأسبوع لمدة 10-15 دقيقة. ولا تنسي تجفيفها.

4. الترطيب باستخدام كريم القدمين: الترطيب هو القاعدة الذهبية لكامل الجسم للحصول على توهج صحي. الكعب الرطب جيدًا يشعر بالنعومة والتغذية. لذلك رطبيه مرتين في اليوم ، في الصباح وقبل النوم ، وابتعدي عن التشققات (والحساسية). واحرصي دائمًا على ترطيب قدميكِ على أقدام نظيفة وجافة ، فهذا يساعدها على الشفاء.

5. أحذية مريحة: لننهي دليل العناية بالقدم الموسمية بأناقة! تجنبي تفضيلات الأحذية اليومية - الكعب ، والأحذية الرياضية وما إلى ذلك، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن حاصل أسلوبك ؛ استبدلي الكعوب العادية بأحذية مريحة أو باليرينا أو بعض الصنادل.

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