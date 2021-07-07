إيطاليا تودّع أيقونتها الفنية رافاييلا كارا

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

توفيت أيقونة التلفزيون والأغنية الإيطالية، رافاييلا كارا، عن 78 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، نقلاً عن مقرّبين منها.

وأعلن شريك حياتها السابق، سيرجو إبينو، لوكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء «رافاييلا تركتنا إلى عالم أفضل، حيث ستتألق بإنسانيتها وضحكتها الفريدة، وموهبتها غير العادية إلى الأبد».

وعلق وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، على النبأ قائلاً «برحيل رافاييلا كارا نفقد سيدة عظيمة في التلفزيون الإيطالي. امرأة ذات موهبة عظيمة، شغوفة وإنسانية، رافقتنا طوال حياتنا. وداعاً رافاييلا».

كذلك نعى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الأيقونة التلفزيونية الراحلة، مؤكداً أن «ضحكتها وسخاءها رافقا أجيالاً من الإيطاليين».

ورافاييلا كارا من مواليد يونيو 1943. ومن أشهر أغانيها «توكا توكا» أو «أ فار أموريه كومينشا تو». وتتمتع رافاييلا كارا بشهرة كبيرة في إيطاليا، وكذلك في إسبانيا، كما استحالت من الشخصيات المحببة لدى المثليين «بفضل أغانيها وحيويتها».

وقد بلغت شعبيتها ذروتها في السبعينيات مع أغانيها التي لقيت رواجاً في إيطاليا وإسبانيا، وأيضاً في أميركا اللاتينية.

وعام 2013، عادت كارا إلى التلفزيون الإيطالي عبر قنوات «راي» مدربةً ضمن برنامج «ذا فويس»، بنسخته الإيطالية.

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