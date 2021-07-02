3 ساعات للسيطرة على حريق في سيارة «تسلا» حديثة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

اشتعلت النيران في سيارة «تسلا» حديثة من طراز «S Plaid» ليل أمس، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أثناء قيادة صاحبها؛ واحتاج رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى مكان الحادث من 3 ساعات للتعامل مع حالة الطوارئ.

وفقًا لما نشرته شبكة CNBC الأميركية، قال محامو مالك السيارة «إنه لاحظ دخانًا من مؤخرة سيارته 2021 Model S Plaid، وحاول فتح الأبواب لكنه اضطر إلى الخروج من السيارة بالقوة، حيث بدا أن الأقفال معطلة، وبعد أن غادر السيارة، بدأت تتحرك من تلقاء نفسها واشتعلت النيران فيها».

وأضاف مسؤول الإطفاء أن طاقمين من رجال الإطفاء عملوا في مكان الحادث لأكثر من 3 ساعات للتعامل مع حالة الطوارئ.

وذكرت «NBC News»، أنه يمكن أن تستهلك حرائق بطارية السيارة الكهربائية ما يزيد على 25000 جالون من الماء، ليتم إخمادها بالكامل، وبالمقارنة، يمكن إخماد حريق سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عادي بحوالي 300 جالون من الماء.

وقالت وسائل إعلام أميركية، أنه سيجري التحقيق بشكل مستقل لمحاولة تحديد سبب الحريق، وقال مسؤول الإطفاء إن فرقه كانت على اتصال مع شركة «تسلا» التي ستكشف عن مزيد من المعلومات عبر السجلات العامة قريبًا.

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