    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    غير جنسه للمنافسة على لقب ملكة جمال أميركا.. والعالم لاحقا

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    المصدر:
    • لوس انجلوس- أ ف ب
    التاريخ:

    ستصبح كاتالونا إنريكيز التي غيرت جنسها من ذكر إلى أنثى، ونالت الأسبوع الفائت لقب ملكة جمال ولاية نيفادا، رسميا أول شخص غير جنسه، لتنافس على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

    وستمثل إنريكيز المتحدرة من أصل فيليبيني (27 عاما)، التي تصمم ملابسها في المسابقات الجمالية وتخيطها بنفسها، ولاية نيفادا في نوفمبر المقبل في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بمنافسة مع ممثلات سائر الولايات الأميركية.
    وفي حال الفوز، ستمثل إنريكيز الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون لكنها لن تكون أول مشتركة متحولة، بعدما مثلت إسبانيا في 2018 أنخيلا بونسه.

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