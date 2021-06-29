ابن بطوطة مول يستضيف «الثنائي الأسطوري» خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف ابن بطوطة مول في دبي، عن أنه سيرحب خلال مفاجآت صيف دبي التي تنطلق دروتها الجديدة الخميس، بزوّاره، في عالم الثنائي الأسطوري المشاغب «توم آند جيري» من خلال ركن «فعالية توم آن جيري تشيز تاون».

وأشار المركز التجاري في بيان إلى أن «هذه الرسوم المتحركة التي تصدّرت أعلى نسب مشاهدة الأفلام الكرتونية في دولة الإمارت، ستضفي تجربة مميزة على أجواء المرح في دبي من الأول حتى 30 يوليو المقبل، وستتضمن أنشطة يومية تمتد من 12 ظهراً حتى 9:30 مساء».

وينظم ابن بطوطة الفعالية بالتعاون مع شركة «وارنر براذرز». وسيتمكن الزوار من استعادة أجمل ذكريات طفولتهم من خلال التعاون بين «وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ووكيلها الحصري في الشرق الأوسط «شوتنج ستارز» و«إيفنت بوكس».

وستوفر «تشيز تاون» في ردهة الهند في ابن بطوطة مول، تجربة تفاعلية لجميع محبي «توم آند جيري» من خلال عرض تاريخ وتطور هذه الرسوم المتحركة الشهيرة من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات، والتعرّف عن كثب على شخصيتي توم وجيري، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لالتقاط الصور والاستمتاع بالأداء الموسيقي المباشر.

وستعرض مقاطع فيديو من «توم آند جيري» على شاشة كبيرة، بينما تقوم أوركسترا مصغّرة بعزف الموسيقى مباشرة، إلى جانب المؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة الشهيرة عبر ستة عروض يومية.

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