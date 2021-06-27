بيع طابع بريد قديم بـ 8 ملايين يورو !

المصدر: د ب ا

أقيم امس مزاد علني في مدينة لودفيجسبورج الألمانية لبيع طابع بريد أحمر اللون يعود لمستعمرة موريشيوس البريطانية السابقة، وهو أحد أشهر الطوابع البريدية وأكثرها ندرة في العالم وتم البيع مقابل 1ر8 ملايين يورو.

وأعلنت دار المزادات أن المالك الجديد للطابع هو هاوي جمع تحف وأشياء نادرة مشيرة إلى أنه أوروبي يتكلم الألمانية.

وكان الطابع قد عرض صباح امس السبت من جانب مالكه السابق بمبلغ أربعة ملايين يورو.

ووفقا لدار المزادات لا يتغير مالك مظروف الطابع ولا الطابع بالغ القيمة إلا كل عدة عقود.

وبلغ عدد الراغبين في الطابع بعد عرضه ثلاثة أشخاص.

وكان قد تم دفع رسوم البريد لإرسال دعوات إلى حفلة تنكرية لأول مرة بهذا النوع من الطوابع المسمى موريشيوس الأحمر، ويقال إن ثلاثة مظاريف تحتوي على هذا الطابع هي المتبقية منه حتى الآن.

وقال مدير المزاد كريستوفر جارتنر: «الملكة إليزابيث الثانية لديها أحد هذه المظاريف ضمن مجموعة الطوابع الخاصة بها"، مشيرا إلى وجود نسخة أخرى منها لدى مجموعة هواة جمع الطوابع بالمكتبة البريطانية في لندن.

وأضاف جارتنر أن "كليهما لا يمكن بيعه".

أما المظروف الثالث الذي ما يزال موجودا فهو المظروف الذي أقيم عليه المزاد العلني اليوم وهو ملكية خاصة.

ونقلت دار المزادات عن المالك السابق لهذا الطابع قبل بدء المزاد عليه قوله إنه انفصل عن الطابع النادر بقلب حزين، مبينا بالقول: "لقد استمتعت بكل ثانية من بقاء هذا الطابع الذي طبع عام 1874 معي، وشعرت أن الوقت حان لنقله إلى شخص لديه نفس الشغف والفخر بامتلاكه."



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