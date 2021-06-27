لأجل الخير.. معمّرة تقطع 100 كم على كرسي متحرك

المصدر: نوتولن (ألمانيا) ■ د.ب.أ

تجاوزت المعمرة الألمانية ماريتيريز فوبكن (97 عاماً)، من بلدة نوتولن بمونسترلاند الألمانية، السير مسافة 100 كيلومتر بكرسيها المتحرك، في جولات خيرية يومية امتدت شهراً كاملاً، دعماً لإغاثة الأطفال الفقراء.

ووسط تصفيق مشجعين، أدت فوبكن التفافة أخيرة، أول من أمس، بكرسيها المتحرك، من أجل الوصول إلى المسافة التي حددتها لنفسها. وبهذا تكون المعمرة تجاوزت المبلغ المستهدف أصلاً للتبرع بنحو 56 ألف يورو لمصلحة مؤسسة خيرية لرعاية الأطفال الفقراء، بمقدار 30 ضعفاً. وتمول المؤسسة الوجبات المدرسية في البلدان الفقيرة بشكل خاص.

وتبرع أنصار المعمرة وحدهم بمبلغ 600 ألف وجبة مدرسية.

وقالت فوبكن: «أنا سعيدة، لأنني في نهاية حياتي لايزال بإمكاني القيام ببعض الأشياء الطيبة». وأضافت: «سيكون من الرائع لو بقي شيء إيجابي نتيجة لهذه الفعالية، ولهذا الالتزام».

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