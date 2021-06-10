بالصور..مصنع يستنسخ كنوز مصر العتيقة بجودة عالية

المصدر: رويترز- القاهرة

بالحجم الطبيعي حينا وصغيرة ومنمقة بحرص حينا آخر، دشنت مصر مصنعا مخصصا لصنع مستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية المصرية القديمة من التماثيل الكبيرة وحتى موجودات المقابر التي تعد كنوزا أثرية حتى يتسنى للسائحين شراءها.

ويضم مصنع (كنوز) الذي تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع أكثر من 150 فنانا ومرمما للآثار وأنتج حتى الآن ما يربو على 6400 نسخة مصنوعة من الحجر والخشب والسراميك وحتى الذهب والفضة.

ومن بين أكثر تحف المصنع غلاء، نسخة بالحجم الطبيعي للكرسي الجنائزي للملك توت عنخ آمون إذ يبلغ سعره 140 ألف جنيه مصري (8923 دولارا) إضافة إلى قناعه الملكي المطلي بالذهب الذي يتكلف مئتي ألف جنيه مصري (12748 دولارا).

ودشنت وزارة السياحة والآثار المصنع في مارس آذار هذا العام في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية على بعد نحو 35 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من القاهرة.

ووصف بيان من الوزارة المصنع بأنه يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأضاف أن المصنع أنشيء استجابة لطلب محلي ودولي بوجود مستنسخات دقيقة وتفصيلية للكنوز المصرية القديمة.

ويعني وجود ترميز رقمي مشفر للنماذج (باركود) على كل قطعة أن لدى مسح هذا الترميز بهواتف ذكية سيعرض معلومات عن الأثر والخامات التي صنع منها وموقع عرض القطعة الأثرية الأصلية.

ودشنت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشروعات التي تهدف لاجتذاب السياح بعد أن تعرض القطاع القيم الذي تعد عوائده مصدرا أساسيا للعملة الصعبة للبلاد لضربة قاسية بسبب جائحة فيروس كورونا إذ انخفضت العائدات بنحو 70 % في 2020.

وعبرت مصر عن تفاؤلها بتعافي القطاع وقالت إن عدد السياح بدأ في التزايد تدريجيا منذ يناير كانون الثاني من هذا العام ووصل لنحو نصف مليون سائح شهريا.



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