"الاتصال الحكومي في الشارقة" يدعو للتصويت بجائزة "أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً" في الدولة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يدعو المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجمهور للتصويت واختيار مبادرته المفضلة ضمن فئة "أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً - دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال العام الماضي، وذلك حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وكان المركز قد أعلن عن فتح المجال أمام الجمهور للتصويت على القوائم المرشحين النهائية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمنتدى عبر الرابط: https://www.igcc.ae/ar/events/sgca/voting.aspxحيث تضم القائمة خمس حملات وهي "أجمل شتاء في العالم" التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات، استمرّت على مدة 45 يوماً، وشارك فيها كافة الهيئات السياحية في الدولة، وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

إلى جانب حملة "تحدي القراءة العربي" التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، التي تعتبر أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وحملة "لا تشلون همّ"، وهي الحملة التي أطلقتها حكومة الإمارات ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بهدف تقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضم القائمة حملة "السلامة الرقمية للطفل" التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة تم اطلاقها بهدف توعية الأطفال وطلاب المدارس حول التحديات الرقمية وتشجيعهم على استخدام الانترنت بشكل إيجابي وآمن، وحملة التطعيم ضد كورونا "يداً بيد نتعافى"، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهي الحملة الرامية إلى التوعية بأهمية لقاح فايروس كورونا المستجد.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي: "نجحت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كمنصة دولية لنشر ثقافة الاتصال الحكومي وتعزيز ممارساته الفاعلة إلى جانب تحفيز المؤسسات والأفراد على القيام بدور إيجابي في مسيرة النمو والتطور، وتكمن أهمية فئة "أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعيأ- دولة الإمارات العربية المتحدة " في تركيزها على تعزيز فكر التميز في الاتصال الحكومي و تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في عملية إعداد وتطوير الحملات الإعلامية".

وأضاف علاي: "تهدف دعوة أفراد المجتمع إلى التصويت على أفضل حملة ضمن الفئة المطروحة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عملية وضع الخطط والبرامج الحكومية بما يسهم في المشاركة بمسيرة تطور دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق، أدعو كافة المقيمين والمواطنين في الدولة إلى التصويت، لدعم جهودنا في تطوير مبادرات اتصال فاعلة تحقق لهم الفائدة والمصلحة".

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