مصمم من فريق «صراع العروش» في ضيافة «فن»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استضافت مؤسسة «فن» لدعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب في الشارقة، ضمن برنامج فعالياتها، فنان الرسوم المتحركة العالمي توماس كاتشيرا، من شركة «بيكسومودو» التي تولت تصميم المؤثرات الخاصة للمسلسل التلفزيوني الشهير «صراع العروش»، في دورة تدريبية مكثفة لطلاب جامعة مانيبال بدبي، اطلعوا خلالها على تقنية تصميم الشخصيات بواسطة الكمبيوتر.

وتعرف الطلبة خلال الدورة التي استمرت على مدار أربعة أيام أخيراً، إلى برنامج «مايا» لتصميم المؤثرات البصرية ثلاثية الأبعاد، وتعلموا كيفيّة استخدام أدواته مثل المحاكاة والتحكم بالشخصية وتحريكها، إلى جانب أسرار تقنية تصميم الشخصيات والنماذج ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى شخصيات حيوية تحاكي الواقع.

واطلع المشاركون في اليوم الأول من الدورة على طريقة تصفح واجهة برنامج «مايا» واستخدام مساحات الصورة والتحكم بها لتصميم نماذج مختلفة، فيما ركز اليوم الثاني على مهارات تصميم النماذج باستخدام أشكال مضلّعة وتصميم الأشكال الحرة وغيرها، وتناول اليوم الثالث أدوات التظليل وإضافة المؤثرات والأشكال على سطوح المجسمات، إلى جانب الرسم الثلاثي الأبعاد.

وفي اليوم الرابع تعلم الطلبة طريقة التحكم بالإضاءة أثناء تحريك الشخصيات التي قاموا بابتكارها، فيما اختتمت الدورة برنامجها بورشة تعرف فيها المشاركون إلى كيفية استخدام برنامج «مايا» لتصميم صور جاهزة للعرض والخطوات الأساسية لإنشاء المجسمات، وتم تسليمهم ملفات مطبوعة عن الورش لاستخدامها كمراجع في المستقبل.

يشار إلى أن مؤسسة «فن» تهدف إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم. كما تهدف إلى دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات، والمؤتمرات، وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.

• الشباب المشاركون في الدورة اطلعوا على تقنية تصميم الشخصيات بواسطة الكمبيوتر.

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