بالصور.. صيدلية عمرها 100 عام تحكي تاريخ الدواء في مصر

المصدر: القاهرة ■ رويترز

تأسست صيدلية «ستيفنسون» على يد صيدلي إنجليزي عام 1915، ولاتزال موجودة في قلب القاهرة بشوارعها المكتظة بالمارة. تبيع الصيدلية الأدوية الحديثة، لكن الأرفف والجدران مازالت تحمل بصمات التاريخ والنشأة القديمة في أوائل القرن الـ20.

صمم الصيدلية وبناها جورج ستيفنسون، الذي أسس سلسلة صيدليات بريطانية ابتداء من عام 1889. اشتراها في أواخر الأربعينات الصيدلي المصري إحسان سمان، الذي دفعه حب الأصالة إلى تركها دون تغيير.

يعمل إحسان سمان، البالغ من العمر 58 عاماً الآن، كمرشد سياحي للزوار والمارة من عشاق التاريخ، حيث يعرض عليهم عجائب الصيدلة في الأزمنة السابقة والأدوات التي شكلت تلك الأزمنة. وأصبحت الصيدلية التي تعود لأكثر من قرن مكاناً لبيع الأدوية الحديثة، فضلاً عن كونها معرضاً مفتوحاً للزوار ستة أيام في الأسبوع من السادسة إلى التاسعة مساء.

ومن بين أثمن مقتنيات الصيدلية زجاجات الأدوية والقوارير القديمة، ومختبر يمزج فيه الكيميائيون الأدوية بعناية، وقفل الباب الذي ظل يعمل بكفاءة حتى وقت قريب.

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