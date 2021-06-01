المجتمع السعودي يتمتع بصفة الشباب.. 30 إلى 44 سنة الحصة الأكبر من السكان

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أظهرت تقديرات أولية رسمية، زيادة عدد سكان السعودية (سعوديون ومقيمون) بنسبة 3ر2% خلال عام، ليبلغ 01ر35 مليون نسمة منتصف عام 2020، فيما كان 22ر34 مليون نسمة منتصف 2019.

ووفق البيانات،التي نشزتها صحيفة «الاقتصادية أونلاين» أمس، فإن نسبة الذكور شكلت نحو 58% من السكان بـ23ر20 مليون نسمة، فيما شكلت الإناث ما نسبته نحو 42% وعددهن 78ر14 مليون نسمة.

وارتفع عدد الذكور 5ر2% خلال عام، بما يعادل 4ر492 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 1ر2% (9ر302 ألف نسمة).

وتستحوذ الفئات العمرية من 30 إلى 44 سنة على أكبر حصص من عدد السكان بإجمالي 3ر30%، منها 9ر10% للفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة، و7ر9% لكل من الفئتين العمريتين من 30 إلى 34 سنة و40 إلى 44 سنة.

وتعكس هذه التقديرات حقيقة أن المجتمع في السعودية يتمتع بصفة الشباب، إذ بلغت حصة الفئة العمرية من 70 إلى 74 سنة نحو 8ر0% من السكان، و5ر0% للفئة من 75 إلى 79 سنة، وكذلك 5ر0% للفئة العمرية من 80 سنة فأكثر.

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