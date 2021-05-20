مخرج «نسل الأغراب» وسط الأزمات.. متهم بسرقة «البرنس»

المصدر: نجلاء سليم ■ القاهرة

رغم مرور أيام على قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي، من قبل الشركة المتحدة للإنتاج، المحتكرة تقريباً سوق الدراما المصرية، لم يهدأ الهجوم عليه ولاتزال الأمور في تصاعد، وينتج عنها مشكلات كبيرة، أبرزها اتهام محمد سامي بسرقة أعماله الفنية، وتحديداً مسلسل «البرنس»، الذي قام بتأليفه وإخراجه العام الماضي، من بطولة محمد رمضان، وحقق نجاحاً كبيراً. علمت «الإمارت اليوم» من مصادر مقربة أن النجم محمد رمضان يحاول التدخل في هذه الأزمة المتصاعدة لتهدئة الأمور والصلح بين سامي والشركة المنتجة.

«صورة مهزوزة»

إذ صدّقت الهيئة المختصّة بحق الملكية الفكرية والأدبية في مصر، فإن المخرج محمد سامي قد اقتبس فكرة «البرنس» من فيلم «صورة مهزوزة»، للمحامي المصري أحمد عبدالرحمن يوسف، الشهير بأحمد أبويوسف، وقال المحامي في شكواه، وتم البت فيها منذ ساعات، إنه عرض على محمد سامي سيناريو وحوار الفيلم بالكامل عبر تطبيق «واتس أب»، وفوجئ بعمل الفيلم على شكل مسلسل «البرنس» بكل التفاصيل والشخصيات، بعدها قدم المحامي شكوى إلى نقابة الممثلين، وأخرى لنقابة المهن السينمائية اتهم خلالهما المخرج محمد سامي بالاستيلاء على فكرة الفيلم، مؤكداً أن نقابة السينمائيين طلبت حضور سامي للتحقيق في الشكوى، لكنه رفض الحضور، وكانت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية أكدت في وقت سابق بوجود تطابق بين الفكرة والشخصيات الدرامية والصراع الدرامي للعملين.

وقال المحامي المصري إنه حصل في أغسطس 2018 على ترخيص الملكية الفكرية من هيئة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، لقصة فيلم بعنوان «صورة مهزوزة»، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأخوة يحاولون الحصول على إرث والدهم من عمهم، أحدهم غير متزن بسبب مرضه النفسي ولكنه طيب، والآخر أناني ووصولي ويتملكه حب المال، وآخر طالب حقوق خبيث، والأخير شاب مستهتر يبدد أمواله على السهر

أزمات

إضافة إلى أزمة «البرنس»، وأزمة الممثلة مريم سعيد، التي شكت أن محمد سامي سبّها أمام الجميع أكثرمن مرة بأبشع الألفاظ، واضطرت إلى استكمال التصوير خوفاً على لقمة العيش، أكد بعض المجاميع الممثلين الذين شاركوا في مسلسل «نسل الأغراب» أيضاً عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع مشادات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، بينهم وبين المخرج أثناء تصوير المسلسل، وسرّبوا نهاية إحدى الحلقات انتقاماً منه.

وتردّد أيضاً وقوع أزمة بين المخرج محمد سامي، وسيدة من المجاميع في موقع التصوير، متهمة إياه أنه دفعها، ما تسبب في سقوطها وتعرّضت لكسر في الساق، وعندما اعترض أحد الرجال من المجاميع على الاعتداء ضربه هو الآخر، ما أغضب المجاميع المشاركة في التصوير، وتم طردهم.

دعم

بعض النجوم مثل إدوارد، وماجد المصري، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، حاولو مساندة محمد سامي، والوقوف معه في أزمته وقرار الإيقاف بهاشتاج لدعم محمد سامي، بينما اختفى من الدعم والتعليق أبطال مسلسله الأخير «نسل الأغراب» أحمد السقا، وأمير كرارة، ومحمد دياب، وحتى مطرب أغاني المسلسل «تامر حسني». وتردّد أن السقا وكراره لم يروقهما المسلسل والتراجع الفني الذي وصفه البعض لهما بهذا العمل، وتردّد بقوة داخل الوسط الفني أن المخرج منح لزوجته الممثلة مي عمر مساحات درامية واسعة جاءت على حساب النجمين، لدرجة أن أصبحت مي عمر محور الأحداث من الحلقة الأولى وحتى النهاية، رغم إمكاناتها التمثيلية المحدودة.

صُلح

النجم محمد رمضان، الذي أعلن من خلال صورة نشرتها الإعلامية بسمة وهبة، أنه سيقوم ببطولة مسلسله المقبل في 2022 مع محمد سامي، الذي ظهر بصحبته هو وبسمة، تردّد أنه حاول التدخل للصلح بين سامي والشركة المنتجة بقيادة المنتج تامر مرسي، لكنه فشل في ذلك، وتم رفض طلبه تماماً، ومنذ بداية عرض المسلسل شهد هجوماً جماهيرياً ونقدياً بسبب خروج المسلسل عن التوقعات، وظهوره بصورة أقل من أسماء النجوم المشاركين به، وتصويره الواقع بالصعيد على أنه غابة يتصارع فيها شخصان ويقتلان دون وجود قانون أو شرطة أو أعراف، ما أغضب أهل الصعيد، وبعض الجهات القانونية التي وجدت في مفتل الضابط المعني بالقانون بطريقة مهينة في العمل وانتصار الإجرام على العدالة.

ردود فعل

ردود الفعل ضد مؤلف ومخرج العمل محمد سامي، بدأت عندما أصدرت الشركة المنتجة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بعد انتهاء عرض «نسل الأغراب»، بياناً مختصراً بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي نهائياً، وجاء في بيان الشركة: «أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي».

ورغم أن الشركة رفضت توضيح أسباب القرار، لكن معلومات مؤكدة من داخل الشركة أوضحت أن أهم أسباب صدور القرار هو تجاوز المسلسل «الميزانية المقررة له، وقيام محمد سامي بزيادة مشاهد إضافية إلى زوجته مي عمر على حساب بقية الأبطال، إلى جانب حدوث خلافات كثيرة بين فريق العمل بسبب إضافة سامي، أو تعديله مشاهد للأبطال عن النسخة الأولى التي قاموا بقراءتها. وعدم التزامه بما جاء في الفكرة الرئيسة بالعمل، حيث كان قد سلم فقط 13 حلقة، ولم يلتزم بما هو مفروض في الحلقات الـ17 المتبقية».

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