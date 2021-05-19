هنا الزاهد في قمرة قيادة طائرة.. جدل يستعيد حادثة محمد رمضان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد جدلا كبيرا، بعد نشرها صور لها إلى جوار طيار داخل قمرة طائرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مستدعية الازمة التي أثارها النجم محمد رمضان بعد نشره صورته الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر، الذي سمح لـ«رمضان» بالتقاط الصور داخل كابينة القيادة وتم فصله من عمله بسبب هذه الواقعة.

وبعد الجدل الكبير تدخلت الفنانة لتوضيح ملابسات هذه الصورة مشيرة إلى أن تلك الطائرة خاصة ولايوجد لها كابينة مخصصة للطيار فقط، وتابعت: «للتوضيح ..الناس اللي بتقول بتتصور ازاي في الكابينة..الطائرة ملهاش كابينة أصلا وفيه واحد قاعد جنب الطيار التنزاني..وفي تنزانيا مش ممنوع تقعد جنب الطيار». وعادت لنشر صور لها أمام الطائرة لتوضح أنها طائرة خاصة.

وأعلن باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، إن الطائرة، ليست مصرية وخارج المجال الجوى المصري. وأضاف أن وزارة الطيران تواصلت مع الفنان أحمد فهمى زوج الفنانة هنا، الذي أفاد أن هذه الرحلة في دولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.



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