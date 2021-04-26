المصدر: كاتماندو ■ أ.ف.ب

دشنت نيبال نسخة طِبق الأصل من برج دارارا الشهير، الذي تهدّم خلال الزلزال القوي عام 2015، وكان البرج المكون من تسع طبقات، ويعود تاريخه إلى القرن الـ19، أحد أبرز المعالم السياحية في كاتماندو، ويقع في ساحة دوربار. وكما الكثير من المعالم الأخرى، انهار جرّاء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، وأودى بحياة نحو 9000 شخص.

وافتتح رئيس الوزراء، خدجا براساد شارما أولي، أول من أمس، البرج الأبيض الجديد الذي يبلغ ارتفاعه 84 متراً، والمبني بجوار أنقاض البرج الأصلي، وتتدلى الزهور من شرفة طبقته العلوية، وقال: «برج دارارا مرتبط بمشاعرنا وفخرنا وماضينا وتاريخنا».

وبنيت طبقتان تحت الأرض لإيواء متحف مخصص للزلزال. وسبق أن أعيد بناء البرج الأصلي مرة أولى بعد زلزال عام 1934، وكان ارتفاعه 50 متراً ويوفر مناظر خلابة للعاصمة، وقُتل أكثر من 50 شخصاً عندما سقط عام 2015.

ورُمِم نحو 493 من 920 موقعاً تاريخياً تضررت من الزلزال، بينها 288 موقعاً في طور التنفيذ، وفقاً لبيانات حكومية.

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