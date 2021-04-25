نماذج ملهمة من المجتمع في ضيافة «جواهر»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستعرض البرنامج الاجتماعي الرمضاني «جواهر» على شاشة تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حكايات أبطال ومغامرين ورواد أعمال وأمهات، استطاعوا من خلال ما بذلوه من جهود أن يتجاوزوا الصعوبات، ويحققوا طموحاتهم.

يقدم البرنامج في كل حلقة من حلقاته التي تستمر على مدى 15 دقيقة قصة إنجاز على لسان صاحبها الذي يعرف المشاهدين عبر سرد بصري وبقالب سينمائي مشوق إلى مسيرته، ويروي بمشاهد مختلفة البدايات والدوافع والظروف التي مر بها، وكيف استطاع أن يحول التحديات إلى الفرص، كما يقدم الخط الزمني الذي ترافق مع تحقيق الضيف لحلمه ومنجزه ومختلف التفاصيل التي مر بها في طريق البحث عن غايته. واستضاف البرنامج نخبة من الشخصيات المجتمعية منهم البطل الإماراتي عيسى الدح، أحد أهم لاعبي الملاكمة المحليين والعرب، والبطلة الإماراتية أسماء الجناحي، «قناصة الألقاب» لاعبة المبارزة، والحائزة بطولات سباقات الجري «ترايثلون» في العديد من المناسبات، والمدرب ذياب العسيري أول مدرب إماراتي لرياضة الأيكيدو، واحدة من رياضات الفنون القتالية اليابانية، وشيرين النويس، التي قادتها تجربتها الشخصية مع ابنها الذي عانى صعوبات التعلم وعسر القراءة إلى تأسيس مركز «تعليم» للتدريب وتطوير المهارات في أبوظبي، لتلبية احتياجات أطفال «الديسلكسيا» (عسر القراءة)، وغيرهم الكثير من النماذج التي ستحل ضيفة على حلقات البرنامج المقبلة. ويمكن للجمهور الذي لم يتمكن من متابعة البرنامج أثناء عرضه اليومي على القناة، مشاهدة جميع حلقاته عبر تطبيق «مرايا» الذي خصصته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بشكل مجاني ليكون منصة ومكتبة رقمية تضم جميع الأعمال والمسلسلات والبرامج التي تبثها قنوات الهيئة طوال العام خلال شهر رمضان، بشكل مجاني، يسهل الوصول إليه، وبدقة وجودة عالية على صعيد الصوت والصورة.

• قصة إنجاز على لسان صاحبها في 15 دقيقة.

• البرنامج يضيء على البدايات والظروف التي مرّ بها الضيف.

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