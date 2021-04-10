«سي لا في دبي»: تجربة إفطار غنية بأشهى الأطباق

أعلن مطعم «سي لا في دبي» عن إطلاق قائمة إفطارٍ مميزة تضم مجموعةً متنوعة من المأكولات اللذيذة، التي تضمن للزوار الاستمتاع بتجربة طعام مثالية وسط أجواء أنيقة وإطلالات مذهلة.

وتتيح الوجهة الفاخرة مشاهدة غروب الشمس خلف أفق وسط مدينة دبي، والتلذذ بقائمة طعام مؤلفة من ثلاثة أطباق، مع مجموعة من المقبلات مثل سلطة الخس الصغير والهندباء والفجل والإدمامي والأرز المنفوش وتتبيلة الزنجبيل والسمسم أو حساء القرع الشتوي وكريمة التمر والرمان. فيما توفر الأطباق الرئيسة خياراتٍ متنوعة، بما فيها سمك القد الأسود المشوي مع بودينج الذرة الحلوة وصلصة ميسو بير بلان وطبق ساتيه الدجاج المشوي، مع الأرز بجوز الهند والكزبرة والريحان التايلندي وصلصة الفول السوداني على الطريقة التايلاندية.

وتأتي تشكيلة من الفواكه الطازجة في ختام هذه التجربة المتوافرة ضمن باقتين؛ حيث يمكن للضيوف اختيار قائمة الإفطار المؤلفة من ثلاثة أطباق داخل الردهة الأنيقة مقابل 250 درهماً للشخص الواحد أو في الهواء الطلق بجانب حوض السباحة مع إمكانية التلذذ بأشهى نكهات الشيشة مقابل 350 درهماً للشخص الواحد. وتشتمل كلا الباقتين على تقديم التمور في بداية وجبة الإفطار، بالإضافة إلى المياه والشاي والقهوة.

وهكذا يشكّل «سي لا في دبي» وجهةً رائعةً لتناول وجبة إفطارٍ استثنائيةٍ بصحبة العائلة والأصدقاء والاحتفال معاً بالحياة وتقدير لحظات الفرح، حيث يرتقي فريق العمل بتجربة الزوار إلى مستويات جديدة تسمح لهم بقضاء أمسيةٍ مثالية بعد الاستمتاع بمشهد مغيب الشمس وراء برج خليفة المذهل.

تتوافر قائمة الإفطار يومياً بدءاً من موعد الإفطار وحتى الساعة 8 مساءً.

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