تطبيق القرية العالمية يفوز بـ 3 جوائز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، في ثلاث فئات خلال حفل توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021. وحصدت الوجهة الترفيهية الرائدة ثلاث جوائز تقديراً عن دور تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية في تبسيط الخدمات، وتحسين مستوى رضا الضيوف، وتوفير أفضل التجارب في فئتها بما يتماشى مع أجندة التحوّل الرقمي للمتنزه، وجهود الاستجابة الخاصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحصل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالقرية العالمية على جائزتين من جوائز ستيفي الذهبية للابتكار في فئة تطبيقات خدمات الأعمال، والابتكار في فئة تطبيقات الترفيه، بالإضافة إلى جائزة فضية للابتكار في فئة تطبيقات معلومات الأعمال. وتم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية مع انطلاقة موسم اليوبيل الفضي الحالي، حيث لاقى استحساناً كبيراً من قبل المتخصصين في القطاع وضيوف المتنزه على حدٍ سواء، نتيجة توفير مزايا بسيطة توفر الراحة للمستخدمين. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت طرح التطبيق انضمام أكثر من 33 ألف مستخدم جديد، مع نمو بنسبة 100% في مبيعات التذاكر عبر الإنترنت، وزيادة بنسبة 163% في مستوى تحميل التطبيق و127% في معدل تقييم متجر التطبيقات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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