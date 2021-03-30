القرية العالمية.. «مهرجان الصغار» يعود من جديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن عودة «مهرجان الصغار»، إلى أجندتها الترفيهية الخاصة بموسمها الـ25. وتخصص القرية العالمية أجندتها حتى 10 أبريل لنشر البهجة والسعادة بين ضيوفها الصغار في جميع أرجاء الوجهة، مع العديد من الأنشطة التي ستثري تجربتهم في موسم اليوبيل الفضي بذكريات لا تنسى.

ولطالما اشتهر المهرجان بتقديم مجموعة من الألعاب اللوحية الضخمة التي يعشقها الضيوف، وحققت القرية العالمية في هذه النسخة من المهرجان رقماً جديداً في «غينيس» للأرقام القياسية لـ«أكبر لعبة لوحية في العالم – السلم والثعبان»، التي سيتمكن الضيوف الصغار من الاستمتاع بتجربتها خلال فترة المهرجان، إضافةً إلى الألعاب الكلاسيكية الضخمة الأخرى، مثل: «سفن القراصنة» و«أربعة على التوالي». ويكون الضيوف الصغار أيضاً على موعد مع أروع الأوقات في مسرح الصغار، الذي يقدّم باقة من العروض الحيّة للشخصيات الكرتونية العالمية والمفضلة لدى الملايين، مثل: «أوكتانوتس» و«بي جي ماسكس» و«كير بيرز» و«تشوتا بيم» و«بيتر رابيت»، والعرض العالمي المميز للحيوانات الميكانيكية «دونت دو ذا دودو». وبالتزامن مع مهرجان الصغار، سيتم إطلاق «مهرجان الآيس كريم» الجديد، ما يعني توفير المزيد من المتعة للضيوف الذين سيزورون الوجهة، ابتداءً من الأسبوع الأخير من شهر مارس.

ويتميز مهرجان الصغار في كل موسم بتقديمه جميع الأنشطة والبرامج المخصصة له ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية مقابل 15 درهماً. حيث يستمتع الضيوف الصغار بمشاهدة العروض الحيّة لشخصياتهم المفضلة في مسرح الصغار، بالإضافة إلى فرصة ربح الهدايا المميزة عند المشاركة بالألعاب اللوحية الضخمة. ويمكن للأطفال هذا الموسم الاستمتاع بمسابقة «بيتر رابيت»، للبحث عن البيض المضيء حول القرية العالمية، والحصول على هدايا لذيذة في الفترة ما بين الجمعة 2 أبريل، والأحد 4 أبريل.

وتستعرض القرية العالمية ضمن فعاليات «مهرجان الآيس كريم» النكهات والأصناف الفريدة والمتنوعة، التي تستضيفها من البوظة من جميع أنحاء العالم. وقام فريق القرية العالمية، من خلال هذه الفعالية، بإنتاج كتيّب «تحدّي الآيس كريم»، الذي يجمع 25 نوعاً مميزاً من البوظة، ليحصل عشاق الآيس كريم على فرصة ربح «بلاي ستيشن 5»، و«آي فون 12».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news