متعب الشعلان يتخطى المليون مشاهدة في «أنا المقصود»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تخطت الأغنية الجديدة، للفنان السعودي الشاب متعب الشعلان «أنا المقصود»، التي طرحت خلال هذا الشهر، حاجز المليون و300 مشاهدة، وهي من كلمات أحمد الصانع، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

ويستمر الشعلان في حصد الملايين من المشاهدات والإعجابات، على الرغم من صغر سنه، وصغر فترة دخوله عالم الفن الغنائي، حيث حصد بأغنيته «ليه أعشقه» أكثر من 27 مليون مشاهدة حتى الآن، بعد إصدارها في شهر يوليو 2020.

كما حققت أغنيته «التوبة» أكثر من مليونَيْ ونصف مشاهدة، خلال ثلاثة أشهر حتى الآن من وقت صدورها في شهر ديسمبر 2020، بينما حققت أغنية «تغير وقتنا» قرابة الخمسة ملايين مشاهدة، وهي التي طرحت في شهر أكتوبر 2020.

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