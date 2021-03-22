لرفع المعنويات قليلاً.. إيطاليا تحتفل بحلوى الـ «تيراميسو»

المصدر: روما ■ د.ب.أ

وسط استمرار جائحة كورونا عالمياً، ربما يجد المرء متنفساً من التوترات في تناول بعض الحلوى، وإذا لم يكن ذلك كافياً للتشجيع على تناول الحلوى، فإن إيطاليا وفرت سبباً آخر، في اليوم العالمي لحلوى «تيراميسو»، الذي يصادف 21 مارس.

وأعلنت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية أنه تم الاحتفال بالحلوى التقليدية، أمس، وهو ما قوبل بتأييد من الإيطاليين المحبين للحلوى، التي ارتفعت مبيعاتها العام الماضي بنحو 5%. وذكرت أن خدمات التوصيل التي تقدم «تيراميسو» حققت أداءً جيداً في وقت الجائحة، إلى جانب المتاح منها في المتاجر. وأطلق «يوم أحد تيراميسو» في عام 2017 من قبل عدد قليل من الكتاب المتخصصين في الاهتمام بأمور الطعام، وفقاً لموقع على الإنترنت حول الاحتفال. وفي الأوقات الاعتيادية قبل ذلك، كانت تنظّم مسابقات لمعرفة أفضل طهاة الحلوى.

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