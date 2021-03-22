محمد بن زايد لـ «الغالية» وجميع الأمهات: أنتن الخير والبركة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وجميع الأمهات، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وكتب سموه على حسابه بـ«تويتر»، أمس: «أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها.. تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الكلمات بصورة تجمعه بالغالية «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد قدوة لكل الإماراتيات، إذ حرصت سموها، منذ بداية المسيرة، برفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تعزيز وتطوير منظومة ثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية داعمة للأم الإماراتية، وتفعيل دورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، وتوفير السبل والآليات كافة اللازمة لحمايتها ورعايتها.

ولي عهد أبوظبي:

• «تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة».

• «تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم».

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